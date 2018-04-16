На Кубани разработают маршрут по землям древнего Боспорского царства

В основе маршрута будет лежать античное наследие, которым обладают южные регионы России.

«Мы будем презентовать на фестивале «Античное наследие России» идею создания «золотого кольца» Боспорского царства. Сейчас над ней активно работают наши специалисты — мы хотим создать нечто подобное «Золотому кольцу» городов центральной России. Сюда будут входить Краснодарский край, Ростовская область, Крым. Этот маршрут будет направлен на привлечение туристов: это объекты, которые уже есть, и мы хотим собрать их в один тур», — рассказал руководитель кубанского отделения РГО Иван Чайка.

Он отметил, что тур, захватывающий не один, а несколько регионов, будет интереснее для туристов. Кроме того, с запуском Крымского моста, который запланирован на май этого года, объекты станут доступнее, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль «Античное наследие России» пройдет в канун старта курортного сезона в рамках перекрестного Года туризма России и Греции.

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