На Кубани разработают механизм совместной работы участковых с казаками

Такое предложение 17 ноября озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на краевом съезде участковых уполномоченных полиции.

Глава Кубани отметил, что край считается одним из самых стабильных и безопасных регионов России, в том числе благодаря работе участковых.

«На каждом из вас большая нагрузка, и в курортный сезон она увеличивается в разы, превышает все нормативы. В некоторых станицах на одного участкового приходится по 5 тыс. человек, а иногда и по 7 тыс. человек. Это звено сегодня объективно нуждается в усилении», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, следует продумать механизм работы участковых с казаками, которая сегодня ведется, но не на постоянной основе.

«Уверен, усиление этого подразделения полиции опытными казаками поможет вывести работу на новый уровень. Казаки знают, кто и чем живет на их земле», — добавил губернатор.

В семи районах края выделены дополнительные помещения для размещения участковых. В 16 муниципалитетах — средства на укрепление материально-технической базы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 17 ноября поздравил кубанских участковых с профессиональным праздником. Лучшим сотрудникам ведомства вручили памятные награды.

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