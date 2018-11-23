На Кубани разработают межрегиональный календарь туристских мероприятий

В него войдут события четырех южных регионов, участвующих в реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Помимо Кубани, это Крым, Ростовская область и Севастополь.
Событийная дирекция «Курортов Краснодарского края» уже формирует межрегиональный календарь туристских мероприятий.
«Календарь будет опубликован на портале проекта и в социальных сетях. Навигация сервиса позволит гостям и жителям края не только найти всю информацию о проходящих в южных регионах событиях, но и перейти на сайт организаторов мероприятия», — отметили руководитель организации Василиса Головина.
Создание календаря обсудили на Международном форуме SIFT в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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