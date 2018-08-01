На Кубани разработают план модернизации коммунальных сетей в проблемных районах

Такое поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи с активом Тбилисского района.

Губернатор отметил, что одним из проблемных вопросов муниципалитета остается жилищно-коммунальная сфера. На ЖКХ приходится 62% от всех обращений жителей. Износ электрических сетей в районе составляет более 68%. Жители жалуются на низкое напряжение в сети, а также на перебои с водоснабжением.

Кондратьев напомнил, что перед всеми муниципалитетами поставлена задача ежегодно обновлять по 5% коммунальных сетей. Однако в крае есть территории, где такие темпы модернизации кардинально ситуацию не изменят.

В связи с этим глава региона поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко разработать дорожную карту по замене сетей в наиболее проблемных районах.

«Давайте искать альтернативные способы. Нужно расставить приоритеты и не по 5% менять, а больше, но в первую очередь в наиболее проблемных районах. Тогда остроту проблем, которые сейчас максимально актуальны для жителей, мы снимем», — подчеркнул Кондратьев.

В ходе встречи затронули и вопросы газификации Тбилисского района. На сегодня муниципалитет обеспечен газом почти на 74%. В ближайшие полтора года за счет средств краевого и местного бюджетов планируют строительство нескольких газопроводов в станице Тбилисской, на хуторах Песчаном и Веселом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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