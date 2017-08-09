На Кубани разработают программу развития военно-технических видов спорта

Речь о поддержке этого направления шла в ходе встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с военным комиссаром Кубани Сергеем Пуликовским и и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Андреем Мартыновым.

В мероприятии также принял участие вице-губернатор Николай Долуда.

Кондратьев поблагодарил участников встречи за проведенную весеннюю призывную кампанию. Глава региона отметил, что Краснодарский край вновь стал лидером среди субъектов страны по количеству призывников. В ряды вооруженных сил РФ привлекли около 5,5 тыс. кубанцев.

«Для молодых людей из Краснодарского края служба в армии всегда была почетной обязанностью. Призывники Кубани востребованы, они идут в элитные подразделения вооруженных сил, в том числе в Президентский полк», — подчеркнул губернатор.

Замглавы региона Николай Долуда добавил, что в весеннюю кампанию призвали 334 казаков, 277 из них будут служить в казачьих военных частях. Всего в крае на учете состоят порядка 40 тыс. молодых людей от 18 до 27 лет. Часть из них проходят подготовку к армии на базе регионального отделения ДОСААФ, отметил военный комиссар Кубани Сергей Пуликовский. Сейчас организация занимается разработкой специальных программ по дальнейшему развитию военно-технических видов спорта. Ребят будут готовить к службе в военно-воздушных и летных войсках РФ.

Кондратьев подчеркнул, что регион, со своей стороны, готов оказать ДОСААФу поддержку.

«Мы получаем хорошие отзывы от командиров, где служат наши ребята. И это обязывает край не снижать планку по подготовке призывников. Сегодня на Кубани создаются все условия для того, чтобы занятия спортом стали образом жизни молодежи, далее подготовку ребят к службе берет на себя военкомат, ДОСААФ, и мы готовы вам в этом оказывать помощь. Обороноспособность армии страны зависит, в том числе от слаженных действий на местах», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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