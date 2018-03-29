На Кубани разработают региональную программу по ремонту отделов ЗАГС

Речь об этом шла на совещании в краевом управлении ЗАГС, где подвели итоги работы за 2017 год.

В мероприятии принял участие заместитель главы региона Николай Долуда.

В прошлом году на Кубани родилось 67 тыс. 591 детей. Количество зарегистрированных браков составило более 44 тыс., разводов — около 25 тыс.

Вице-губернатор особенно подчеркнул значимость профилактической работы по сокращению количества расторжений браков.

«На Кубани, где сильны традиции казачества, где семья является одной из главных ценностей, нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить число разводов», — подчеркнул Долуда.

Сегодня на территории края свою деятельность осуществляют 57 отделов ЗАГС, ежегодно они обслуживают около 600 тыс. человек. Поэтому важно, чтобы в муниципалитетах были созданы комфортные условия для приема граждан и проведения церемоний на самом высоком уровне, заявил Долуда. В настоящее время 70% помещений, где располагаются отделы, соответствуют всем необходимым требованиям. Однако остальные 30% нуждаются в ремонте. Речь идет об Апшеронском, Усть-Лабинском, Туапсинском районах, поселке Дагомыс Лазаревского района.

«Главы этих муниципалитетов не уделяют должного внимания состоянию помещений ЗАГСов, это неправильно, потому что на церемонии бракосочетаний приезжают гости не только из разных уголков края, но и всей России, и даже из-за рубежа, и такие условия не способствуют укреплению положительного имиджа Кубани», — подчеркнул вице-губернатор.

Он призвал руководителей отделов также проявлять больше инициативы, работать в этом направлении в тесном контакте с местной властью.

В свою очередь, на региональном уровне готовится комплекс мер поддержки районных ЗАГСов.

«По решению губернатора в ближайшее время будет разработана краевая программа, предусматривающая текущий ремонт отделов ЗАГС, которые находятся в ненадлежащем состоянии», — цитирует Долуду пресс-служба администрации Краснодарского края.

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