На Кубани разработки вузов будут использовать в машиностроении

21 февраля в 19:22

В Краснодаре в феврале обсудили вопросы развития сельскохозяйственного и пищевого машиностроения в регионе.

В заседании приняли участие и.о. руководителя департамента промышленной политики края Иван Куликов, представители отраслевых объединений, ведущих производителей сельскохозяйственной техники и пищевого оборудования региона, а также ученые Кубани.

Куликов отметил, что в регионе есть все возможности для развития сельскохозяйственного и пищевого машиностроения. Край может выпускать больше образцов конкурентоспособной техники и оборудования. При этом наряду с производством, необходимо наладить эффективный сбыт продукции.

«В этом направлении ключевым вопросом является доскональное понимание производителями ситуации и тенденций развития рынков сельскохозяйственной техники. Приоритетные задачи для отрасли на 2017 год – развитие производственного потенциала, продвижение продукции на внутреннем и внешних рынках», — пояснил Куликов.

Он подчеркнул, что все эти вопросы находятся на контроле Совета по промышленности при губернаторе.

В рамках реализации поручений главы Краснодарского края региональный департамент промышленной политики совместно с краевой ассоциацией сельхозмашиностроителей и Центром поддержки предпринимательства организовал развернутое маркетинговое исследование отраслевого рынка.

Планируется, что 22 марта делегация края примет участие в заседании российско-германской рабочей группы по сельскохозяйственному и пищевому машиностроению в Берлине.

«Также большой потенциал в расширении номенклатуры выпускаемой сельхозтехники и пищевого оборудования мы видим в развитии взаимодействия машиностроителей с нашими вузами», — отметил Куликов.

По его словам, научные разработки необходимо применять на производственных предприятиях региона и коммерциализировать, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник