На Кубани разводят клариевых сомов и виноградных улиток

Такого моллюска в России выращивают только в Приморско-Ахтарском районе.

По вкусу такой деликатес напоминает курицу, но в нем намного больше полезных микроэлементов и витаминов, нет холестерина, а белка больше, чем в курином яйце.

Сомы из Африки славятся диетическим нежным мясом. Практически нет косточек, чешуи и ярко выраженного рыбного запаха. По питательности клариевых сомов приравнивают к осетровым.

Экзотические деликатесы Кубани

виноградная улитка

африканский клариевый сом

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