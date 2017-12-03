На Кубани решили увеличить площадь пляжей на 400 тыс. кв. м

Власти Краснодарского края согласовывают вопрос включения 32 пляжей в федеральную программу.

Это позволит принять дополнительно еще 138 тыс. туристов. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Василий Швец.

«Министерство курортов края сейчас ведет работу по включению еще 32 пляжей общей протяженностью более 24 км в новую федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма. При положительном решении вопроса общая площадь краевых пляжей увеличится на 400 тыс. кв. м», — сказал Швец.

По его словам, власти региона прорабатывают и другую возможность, которая позволит увеличить вместимость пляжей.

«Это правильная организация территории. Вместе с администрацией Ейского района мы уже провели такой эксперимент на косе Долгой. Пляж стал больше на 320 тыс. кв. м. Теперь там одновременно комфортно могут отдыхать более 6 тыс. человек», — отметил замглавы Кубани.

Он уточнил, что этот же подход руководство края будет применять и в других районах Кубани. Вице-губернатор добавил, что, несмотря на переполненность пляжей на Кубани летом, краевые власти не намерены ограничивать их посещение. Исходя из этого, в регионе видят два выхода из сложившейся ситуации: расширять уже имеющиеся пляжи, а также обустраивать и открывать новые, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорты Краснодарского края с начала года посетили около 10 млн человек. Ожидается, что по итогам года Кубань примет около 16 млн гостей.

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