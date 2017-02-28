На Кубани решили запустить производство лифтового оборудования

В Краснодарском крае к лету планируют запустить производство лифтового оборудования.

Соответствующее соглашение было заключено в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Подписи в документе поставили вице-губернатор края Сергей Алтухов, и. о. гендиректора ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» Сергей Чертков и заместитель директора по финансовой работе ООО «Южная лифтовая компания» Александр Самсонов.

Согласно подписанному документу, новое производство разместят на базе ООО «Южная лифтовая компания», которая является представителем на территории Кубани белорусского предприятия «Могилевлифтмаш». Производственная программа завода насчитывает более 130 базовых моделей лифтов. Кроме того, компания специализируется на поставке и установке лифтового оборудования, участвует в региональной программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов по замене лифтов.

Как отметили участники подписания, локальное предприятие по производству лифтов и комплектующих позволит в сжатые сроки провести глубокую модернизацию лифтов в домах, создать новые рабочие места.

«Краснодарский край традиционно является одним из лидеров по объему вводимого жилья в стране, при этом у нас очень развит рынок строительных материалов и производств, необходимых для строительного процесса. Но, к сожалению, лифтов для многоквартирных жилых домов прежде у нас не производилось», — отметил Алтухов.

Он напомнил, что переговоры о создании подобного производства были инициированы руководителем региона. В 2016 году губернатор края Вениамин Кондратьев посетил с визитом Республику Беларусь. В рамках рабочей поездки среди обсуждаемых тем в том числе рассматривалась возможность сотрудничества с ОАО «Могилевлифтмаш».

«Для нас важно, что в крае будет локализация подобного производства. Кубань может являться одним из центров компетенции по лифтовому машиностроению. И в дальнейшем экспортировать продукцию в другие страны», — подчеркнул Алтухов.

Самсонов пояснил, что компания планирует выйти на рынок Ставропольского края, республик Северного Кавказа, Республики Крым.

По словам Черткова, изначально в рамках производства будет налажена только сборка оборудования. В дальнейшем локализация будет увеличиваться.

«Наш лифт на 60-70% — российский. Очень многие комплектующие — металл, материалы — будет проще везти прямо в Краснодарский край. По проекту уже разработана дорожная карта, которой мы придерживаемся», — прокомментировал и. о. гендиректора ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения».

Планируется, что уже в июне будет проведена сертификация оборудования и состоятся испытания первых кубанских лифтов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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