На Кубани рис уберут с помощью современной техники

С каждого гектара фермеры рассчитывают получать более 75 ц урожая.

В крае началась уборка риса. В этом году кубанские аграрии намерены собрать злака не меньше, чем в рекордном 2016-м.

На чеках растут только сорта кубанской селекции, причем высокого качества. Одни идеально подойдут для плова, другие для ризотто, суши или традиционной каши.

Сейчас все рисоводческие хозяйства уже выпустили на поля комбайны. В битве за очередной миллион тонн фермерам помогает современная техника.

«Все процессы выполняет компьютер, даже если комбайн выглядит, как вот тот зеленый «Дон 2500 ВР», — показал главный агроном рисоводческого хозяйства Анатолий Костюк. — Снаружи он 80-90-х годов, внутри начинка у него уже современная».

Всего уберут рис с площади 122 тыс. га. Охватить территорию предстоит семи сотням комбайнов. Те рисоводческие хозяйства, где своей техники недостаточно, могут рассчитывать на помощь соседей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аграрии региона в прошлом году собрали рекордный 1 млн т риса. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в этом году в крае планируют собрать не менее 900 тыс. т риса.

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