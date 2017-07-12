На Кубани рисоводам из краевого бюджета выделят 100 млн рублей

Этой весной рисом засеяли более 120 тыс. га.

Сейчас комбайнеры убирают колосовые и зернобобовые культуры. В закромах уже больше 3 млн т пшеницы — около 40% от общего объема. Ячмень с полей убрали полностью. Рекордный показатель у Приморско-Ахтарского района — 70 ц/га.

Не сомневаются аграрии и в будущем урожае риса. Для того чтобы повторить достижение 2016 года, на Кубани есть и территория, и производственные мощности.

«Всходы получили, рис на воду поставили, химпрополки сделали. Посевы в основной своей массе чистые. Сейчас в связи с погодой может быть обострение пирикуляриоза, но пока нет такой серьезной угрозы, потому что на улице тепло, сухо», — отметил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Кизинек.

Традиционные лидеры отрасли — Красноармейский и Славянский районы. Там выращивают около 70% кубанского риса. К уборке приступят, как обычно, в сентябре.

Деньги, которые планируют выделить из краевого бюджета аграриям, должны компенсировать расходы на подачу воды в чеки. Залить 1 га поля сегодня стоит около 5 тыс. рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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