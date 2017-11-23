На Кубани родители смогут подать документы на оформление пособий онлайн

Заявку можно оформить на региональном интернет-портале pgu.krasnodar.ru.

В Краснодаре прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета. Основной статьей расходов в следующем году остается социально-культурная сфера. Только на поддержку кубанских семей из бюджета края планируется потратить более 15 млрд рублей.

Подать документы на оформление пособий, компенсаций, субсидий родители Краснодарского края могут не выходя из дома.

«Зарегистрировав там дочь, я нашла, во-первых, всю информацию по документам, которые необходимы для получения льгот, выплат и ежемесячных выплат при рождении ребенка. Нашла, как обратиться к врачу без похода в поликлинику. И сейчас мы очень активно пользуемся этим порталом», — рассказала жительница Краснодара Светлана Портных.

На региональном портале pgu.krasnodar.ru также можно уточнить, какие документы необходимы для получения той или иной услуги. Проверить, есть ли у вас налоговые задолженности или штрафы ГИБДД, восстановить в архиве утерянные документы.

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