На Кубани Роспотребнадзор опроверг информацию о заражении гриппом через мандарины

Аудиозапись, в которой людей просят не покупать цитрусовые, потому что они переносят заболевание, распространили в соцсетях.

Авторы приводят в качестве доказательств слова якобы врача, который поставил пациенту диагноз «грипп» и сообщил, что он заразился через мандарины.

— У знакомых ребенок маленький, два года, поел этих мандаринов, буквально пару долек, и через сутки у него обнаружилась тяжелая форма гриппа. В больнице, как только привезли, врач спросил, не ел ли ребенок мандарины. Родители ответили, что ел. Тогда врач сказал: «Вы уже 40-е», — говорится в аудиозаписи.

Изначально авторы подобных сообщений винили в эпидемии исключительно мандарины, привезенные из Китая, а позже и из других стран-импортеров. Как только аудиозаписи добрались до Краснодарского края, сотрудники регионального Роспотребнадзора выступили с официальным заявлением: мандарины, как и все цитрусовые, овощи и фрукты, не могут быть переносчиками вируса. Он не выживает ни в кожуре, ни в мякоти.

«Вирус гриппа не устойчив к окружающей среде, он быстро погибает под воздействием ультрафиолетового облучения и при кипячении, температура 50-60 °С убивает его. Он сохраняется в окружающей среде только при низкой температуре», — рассказала главный специалист-эксперт отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Наталья Топилина.

Единственная инфекция, которая может попасть в организм человека через мандарины, — кишечная. Но такую же угрозу несут все фрукты и овощи, если их не помыть перед употреблением.

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