На Кубани руководителя фирмы заподозрили в уклонении от уплаты 248 млн рублей налогов

В отношении директора ООО «Заря-1» возбудили уголовное дело.

Прокуратура Кавказского района во время проверки установила, что руководитель ООО «Заря-1» предоставил налоговые декларации с заведомо ложными сведениями. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за третий квартал 2016 года на сумму более 248 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в следственный орган, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Расследование продолжается.

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