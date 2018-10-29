На Кубани РЖД 29 октября завершит перевозку пассажиров, задержавшихся из-за стихии

29 октября в 18:58

Со станций Адлер, Роза Хутор и Имеретинский курорт 29 октября в общей сложности отправятся 17 поездов дальнего следования.

Пассажирам предложили около 9 тыс. мест, из них реализовано более 6,5 тыс., сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

По состоянию на 16:00 в Адлере оставалось 163 пассажира, которым необходимо добраться до мест назначения. Все они уже оформили билеты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник