На Кубани с 2015 года господдержка виноградарства увеличилась почти в два раза

Рост господдержки всех видов работ на виноградниках, повышение погектарных ставок способствовали увеличению объемов частных инвестиций в отрасль.

В крае почти полностью провели реновацию виноградников, раскорчевали непродуктивные насаждения и заложили новые высокоэффективные востребованные сорта. При увеличении площадей на 6% рост урожайности на 30% позволил в 1,5 раза повысить валовой сбор.

Во многом этому способствовала всесторонняя краевая поддержка виноградарства и виноделия. Если в 2015 году на мероприятие «закладка и уход за виноградниками» направили 223,1 млн рублей, то в этом году — уже 420 млн. Ставки субсидий по закладке виноградников увеличили в 2,6 раза, на установку шпалеры — в 3,5 раза.

Площади закладки виноградных насаждений постоянно увеличиваются. В текущем году планами специализированных предприятий предусмотрена закладка виноградников на площади 2,1 тыс. га, что на 31% больше уровня 2017 года.

Как отмечал губернатор Вениамин Кондратьев, виноградарство и виноделие занимают особое место в решении экономических и социальных программ развития региона. Кубанское вино — это уже бренд, а синоним качественного, экологически чистого продукта, который ценят, в том числе, иностранные потребители.

По данным минсельхоза, Кубань вышла на первое место в России по объемам производства вина и шампанского. В 2017 году в крае разлито 13,6 млн дал вина — 42% общероссийского объема и 3,6 млн дал игристых вин (28%). Объем налоговых поступлений от отрасли в краевой бюджет вырос в 1,7 раза и составляет более 5 млрд рублей.

Экспорт винодельческой продукции края продолжает расти: с 84 тыс. дал в 2015 году до 300 тыс. дал в 2017 году. В июне этого года в Министерстве экономического развития РФ были подписаны соглашения об увеличении поставок кубанского вина в Европу.

Местные вина присутствуют на всех презентациях края, как в России, так и за рубежом. Образцы лучших вин были представлены вниманию немецкого бизнеса в рамках презентации потенциала Кубани в Берлине весной этого года.

В Краснодарском крае расположено 25,2 тыс. га виноградников, что составляет 1/3 часть всех площадей виноградников в России. В год регион собирает около 200 тыс. т винограда — более 42% общероссийского объема. Урожайность на Кубани составляет чуть менее 100 ц/га, что в 1,5 раза больше, чем в среднем по отрасли.

Виноградарско-винодельческая отрасль является одной из социально-значимых в АПК края. В ней создано более 10 тыс. рабочих мест. Виноградарско-винодельческие предприятия обеспечивают 1,5% поступлений в краевой бюджет и создают более 1% валового регионального продукта.

Администрация региона неоднократно выступала с инициативами по оптимизации лицензионных требований для производителей винодельческой продукции из российского винограда. Многие из них удалось реализовать на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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