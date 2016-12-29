На Кубани с 4 января изменится расписание четырех электричек

В Краснодарском крае с 4 января по техническим причинам изменится расписание движения пригородных электропоездов.

Как пояснили интернет-порталу «Кубань 24» в компании «Кубань Экспресс-Пригород», новое расписание вводится на постоянной основе.

Электропоезд № 6802 Имеретинский курорт — Туапсе теперь будет отправляться со станции Имеретинский курорт на восемь минут ранее — в 3:57, а прибывать в Туапсе на две минуты позже — в 7:29. Расписание также изменится на 16 промежуточных станциях.

Время отправления состава № 6011 Лазаревская — аэропорт Сочи останется прежним (16:00), изменится расписание на двух промежуточных станциях. Прибывать в аэропорт электричка будет на четыре минуты позже — в 18:05.

Отправление электрички № 6716 Горячий Ключ — Краснодар останется в 5:40, изменится время отправления на трех промежуточных станциях. На платформу Краснодар-1 поезд прибудет на минуту позже — в 7:11.

В расписании электрички № 6752 Новороссийск — Краснодар изменится время отправления с двух промежуточных станций маршрута, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Подробнее ознакомиться с новым расписанием можно здесь.

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