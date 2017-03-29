На Кубани с двух зданий детских садов ветер сорвал листы профнастила

В Староминском и Гулькевичском районах 28 марта сильный ветер повредил кровлю на двух зданиях детских садов.

«В Гулькевичском районе вечером со здания детского сада ветер сорвал семь листов профнастила, в Староминском — около пяти листов. Детей и сотрудников в этот момент внутри не было. Во время инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Как только позволит погода, они приступят к восстановительным работам. Родителей оповестили о том, чтобы детей оставили дома», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 28 марта МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

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