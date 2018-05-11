На Кубани с июня по август ограничат движение большегрузов

11 мая в 16:56

Соответствующий приказ по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева подготовили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В летний период, когда температура воздуха на Кубани начинает резко повышаться, традиционно вводят ограничение движения тяжеловесного транспорта. С 1 июня по 31 августа ограничат передвижение тяжеловесного транспорта по автодорогам регионального или межмуниципального значения. Запрет будет действовать с 9:00 до 21:00 при повышении температуры выше 32 С.

Это необходимо для сохранности дорожного полотна. Асфальтобетонное покрытие из-за жары становится пластичным и не выдерживает нагрузок.

«Чтобы уменьшить вред, наносимый дорогам, и не допустить их разрушения, мы вводим соответствующие ограничения. В целом мера будет способствовать безаварийному движению транспорта и улучшению пропускной способности дорог на территории Кубани, что особенно важно в летний период, когда увеличивается нагрузка из-за притока туристов», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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