На Кубани с начала 2018 года выявили пять финансовых пирамид

В Краснодаре обсудили вопросы борьбы с недобросовестными финансовыми организациями.

По распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева в 2016 году создали рабочую группу администрации региона, которая оказывает содействие пострадавшим от недобросовестных организаций на финансовом рынке. Она консультирует обманутых вкладчиков, направляет их обращения в правоохранительные органы.

На совещании, которое провел начальник управления региональной безопасности Николай Колганов, отметили, что в целом ситуация с обманутыми вкладчиками на Кубани улучшилась. В первом полугодии 2018 года получено 29 обращений граждан по поводу деятельности недобросовестных финансовых организаций. За тот же период прошлого года их было в два раза больше.

«Самое главное — предотвратить дальнейшее вовлечение граждан в незаконные финансовые пирамиды», — подчеркнул Колганов.

Проводится мониторинг информационного пространства. В первом полугодии, по данным министерства экономики, выявлено девять недобросовестных финансовых организаций, пять из которых – финансовые пирамиды.

За первые шесть месяцев года провели более 100 мероприятий для повышения финансовой грамотности кубанцев. Подготовили 200 тыс. буклетов, в которых рассказывается о признаках финансовых пирамид. Их будут раздавать жителям в МФЦ, администрациях и других местах.

На заседании также отметили работу первого в стране Центра компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Его открыл Банком России в Краснодаре в феврале этого года. Центр занимается сбором и анализом информации о деятельности недобросовестных финансовых организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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