На Кубани с начала года число абортов снизилось на 17%

25 ноября в 10:37
Кубанские медики на доабортных консультациях убедили более 9 тыс. женщин стать мамами.
За девять месяцев этого года кубанские медики сохранили больше тысячи жизней — число абортов по решению женщин уменьшилось на 17%.
В женских консультациях края открыты 60 кабинетов медико-социальной помощи, в которых работают психологи и специалисты по социальной работе.
На Кубани регулярно проходят акции «Подари жизнь» — неделя против абортов, в рамках которых проводится активная профилактическая и просветительская работа с привлечением представителей духовенства, консультирование супружеских пар по вопросам сохранения репродуктивного здоровья.
Сегодня каждая третья женщина, обратившаяся за направлением на аборт, принимает решение о сохранении беременности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
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