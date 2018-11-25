На Кубани с начала года число абортов снизилось на 17%

25 ноября в 10:37

Кубанские медики на доабортных консультациях убедили более 9 тыс. женщин стать мамами.

За девять месяцев этого года кубанские медики сохранили больше тысячи жизней — число абортов по решению женщин уменьшилось на 17%.

В женских консультациях края открыты 60 кабинетов медико-социальной помощи, в которых работают психологи и специалисты по социальной работе.

На Кубани регулярно проходят акции «Подари жизнь» — неделя против абортов, в рамках которых проводится активная профилактическая и просветительская работа с привлечением представителей духовенства, консультирование супружеских пар по вопросам сохранения репродуктивного здоровья.

Сегодня каждая третья женщина, обратившаяся за направлением на аборт, принимает решение о сохранении беременности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

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