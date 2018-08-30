На Кубани с начала года грибами отравились 14 детей

Всего в крае зафиксировали более 20 случаев отравления, летальных исходов нет.

Все пострадавшие либо сами собирали ядовитые виды грибов, либо покупали домашние закрутки. Рискуют не только новички, но и опытные грибники. Самые тяжелые отравления в регионе получают от бледной поганки, мухомора и паутинника плюшевого — в них содержится не менее шести ядовитых веществ.

Специалисты отмечают, что нейтрализовать токсины не поможет никакая, даже самая тщательная кулинарная обработка. Опасные вещества могут содержать и съедобные виды: они их вбирают в себя из окружающей среды. Поэтому медики не советуют искать грибы вблизи автомобильных дорог и мусорных свалок.

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