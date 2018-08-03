На Кубани с начала года изъяли более 7 тыс. л контрафактного алкоголя

В Краснодаре 3 августа вице-губернатор Василий Швец провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По словам замглавы региона, доходы теневого сектора экономики превышают 1 млрд рублей в год.

«Это не только ущерб экономике края. От подделок страдают как крупные производители, так и представители малого и среднего бизнеса. Но самое главное — под удар попадают жители Кубани: некачественная продукция представляет угрозу здоровью и даже жизни населения», — подчеркнул Василий Швец.

Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный сообщил, что ежегодно в крае изымаются тысячи литров спиртосодержащей продукции.

Куринный отметил, что главный рынок сбыта — это побережье края. Сотрудники ведомства промониторили более 2 тыс. объектов торговли и общественного питания. С начала года на Кубани изъяли более 7 тыс. л контрафактного алкоголя.

Борьбу с распространением фальсифицированной продукции проводит и департамент промышленной политики. Самым популярным контрафактным строительным товаром остается цемент. Специалисты ведомства отмечают сокращение некачественного товара на полках крупных магазинов стройматериалов. Однако у мелких розничных продавцов он все еще реализуется.

Как добавил руководитель департамента Иван Куликов, чаще всего под маркой 500 продают цемент, в основе которого оригинальный 300-й цемент, включающий различные добавки — золу и серу. Такая смесь не соответствует строительным нормам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник