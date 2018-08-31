На Кубани с начала года компьютерные курсы прошли более 1 тыс. пенсионеров

Ежегодно 2,6 тыс. пожилых людей осваивают компьютер в клубах при центрах социального обслуживания края.

Всего в крае создано 53 клуба компьютерной грамотности. С начала года в них прошли обучение 1 тыс. 280 людей старшего поколения.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона, компьютерные классы работают на базе комплексных центров социального обслуживания населения с 2011 года.

Как рассказали в ведомстве, на занятиях пожилые люди учатся работать в интернете, получать государственные услуги в электронном виде, пользоваться электронной почтой и средствами голосового общения. Благодаря новым знаниям они могут получать необходимую помощь на расстоянии, общаться с близкими и родственниками в режиме онлайн.

Чтобы пройти обучение, неработающим пенсионерам необходимо обратиться в центр социального обслуживания населения по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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