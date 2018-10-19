На Кубани с начала года криминалисты СК раскрыли 189 тяжких преступлений

В России 19 октября отмечают день образования криминалистической службы.

Криминалистические подразделения в российских правоохранительных органах появились в 1954 году. Их задачей было технико-криминалистическое обеспечение и сопровождение раскрытия и расследования преступлений. Спустя десятилетия изменилась ведомственная принадлежность этих служб, однако задачи криминалистов остались прежними — это раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений с применением научно-технических средств.

Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поздравил следователей-криминалистов с годовщиной образования службы.

«В своей работе вы успешно оказываете практическую и методическую помощь следователям, не упуская из виду ни малейшей детали, участвуя в раскрытии преступлений и применяя на практике современные криминалистические методики», — сказал Вадим Бугаенко.

В отделе криминалистики СУ СКР по Краснодарскому краю работают 22 специалиста, в том числе специалисты-полиграфологи, специалисты баллистических экспертиз и экспертизы холодного оружия, а также эксперт-лингвист и эксперт-акустик.

С начала 2018 года следователи-криминалисты около 1 тыс. раз выезжали на место преступления, провели около 3 тыс. следственных действий. При их участии раскрыто 189 тяжких и особо тяжких преступлений, 14 из которых относятся к категории прошлых лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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