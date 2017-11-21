На Кубани с начала года на 11,1% увеличилось производство обуви

Всего с января в Краснодарском крае произвели 18,2 млн пар обуви.

Индекс производства этой отрасли показал рост в 11,1%. В октябре на Кубани изготовили 1,9 млн пар обуви. Это на 34,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

С начала года на 0,1% увеличилось производство джемперов, пуловеров, кардиганов, жилетов и трикотажных или вязаных изделий. С января удалось изготовить 344 тыс. штук, в октябре — 40 тыс. вещей. По сравнению с октябрем прошлого года индекс производства вырос на 13,2%.

Однако производство костюмов и комплектов с января снизилось. Всего мужских костюмов из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, изготовили 204,2 тыс. штук, в октябре — 23,9 тыс. штук. По сравнению с прошлогодним периодом производство сократилось на 36,6%. Но в октябре показатель увеличился на 2,1%.

Женских костюмов и комплектов для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, с начала года произвели 33,6 тыс. штук, в октябре — 2,9 тыс. штук. Индекс производства в этой отрасли снизился на 5,1% с января, на 14,8 — в октябре, сообщает Краснодарстат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае индекс промышленного производства с начала года вырос на 3,1%. Обрабатывающие производства показали рост в 3,3%.

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