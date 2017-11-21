На Кубани с начала года на 22,1% увеличилось производство охлажденного мяса птицы

В Краснодарском крае с января по октябрь произвели охлажденного мяса птицы, в том числе для детского питания, 83,6 тыс. т.

Показатель увеличился на 22,7% по сравнению с таким же периодом в 2016 году. В октябре производство охлажденного мяса птицы составило 8,3 тыс. т. Это на 25,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство колбасных вареных изделий, в том числе фаршированных, показало рост на 1% с начала года и на 15,6% за октябрь. С января произвели 30,6 тыс. т вареных колбас. Копченых колбасных изделий изготовили 16,7 тыс. т с начала года и 1,9 тыс. т в октябре. Показатель вырос за месяц на 15,9%, однако снизился с января на 4%.

За месяц на 14,5% увеличилось производство овощей (кроме картофеля) и консервированных без уксуса грибов. В октябре изготовили 62,9 млн условных банок, с начала года — 431,7 млн условных банок.

Индекс производства масел растительных и их рафинированных фракций, но не подвергнутых химической модификации, увеличился на 10,5%. С начала года производство составило 343,5 тыс. т.

Молока, кроме сырого, произвели с января 264,3 тыс. т. Показатель вырос на 4,4%. Сыров, а также сырных продуктов и творога, удалось произвести 41 тыс. т с начала года и 4,3 тыс. т за месяц. В октябре производство выросло на 6,6%, с начало года снизилось на 7,1%, сообщает Краснодарстат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае обрабатывающие производства показали рост в 3,3%. По объемам отгруженных товаров собственного производства лидирующую позицию занимают пищевые продукты. Показатель составляет 36,2% от общего объема.

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