На Кубани с начала года объем промышленного производства вырос на 3,4%

По данным Краснодарстата, обрабатывающие производства показали рост в 3,6%.

В Краснодарском крае с января объем промышленного производства увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По объемам отгруженных товаров лидирующую позицию заняло производство пищевых продуктов. Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 97,5%, в том числе по добыче сырой нефти и природного газа — 93,4%, добыче прочих полезных ископаемых — 97,4%.

По информации Краснодарстата, с января по август наблюдали рост производства мяса и субпродуктов, консервов, растительных масел, соков, кондитерских изделий, молока, мороженого, муки, а также других видов пищевой продукции.

Производство в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений выросло на 2%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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