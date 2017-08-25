На Кубани с начала года обезвредили более 500 снарядов и мин времен войны

Для их уничтожения израсходовали более 400 кг взрывчатки.
С начала года инженерно-саперный полк ЮВО обезвредил более 500 взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен Великой Отечественной войны.
В полку сформированы несколько подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 50 военнослужащих. Они выезжают для выполнения работ по обезвреживанию. С начала года саперы выполнили более 100 заявок, поступивших от военного комиссариата края.
Наиболее часто заявки поступают из районов, где в годы войны шли ожесточенные бои, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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