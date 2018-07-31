На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали 4 тыс. 300 человек

По данным на 27 июля, по поводу укусов клещей в медучреждения края обратились 4 тыс. 300 человек, из них 1 тыс. 667 — дети до 14 лет.

На побережье Черного и Азовского морей за этот период от укусов клещей пострадали 1 тыс. 16 человек, в том числе 418 детей. Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

Продолжается проведение обработок запланированных площадей.

В пяти филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Краснодарском крае открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями боррелиоза (болезни Лайма), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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