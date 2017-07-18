На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали 4,4 тыс. человек

По данным на 17 июля, в медучреждения с укусами клещей обратились 4 тыс. 375 человек, в том числе 1 тыс. 688 детей до 14 лет.

На побережье Черного и Азовского морей пострадали 1 тыс. 339 человек, из них 422 ребенка до 14 лет. Случаев укусов в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

С начала года акарицидную обработку провели на площади 10372,4 тыс. кв. м, или 102,2% от запланированного, в том числе на Азово-Черноморском побережье 4366,72 тыс. кв. м, или 42,1% от общего количества, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае работают пять пунктов по приему и исследованию клещей на предмет их зараженности боррелиями.

Материал о том, что делать, если вас укусил клещ, читайте здесь.

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