На Кубани с начала года по линии центров занятости к профобучению приступили более 4,5 тыс. человек

Из них более 2,7 тыс. жителей края трудоустроились по полученной специальности.

«Профессиональное обучение и дополнительная профподготовка расширяет возможности людей в поиске работы, повышает их конкурентоспособность на рынке труда», — отметили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что особое внимание уделяют женщинам, находящимся в декрете, и пенсионерам.

За девять месяцев текущего года на профессиональное обучение направили 225 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Из них 178 человек окончили обучение. За это же время профподготовку прошли 205 пенсионеров. Из них 138 трудоустроились по полученной специальности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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