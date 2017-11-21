На Кубани с начала года по программе Ростуризма бесплатно обучили 400 человек

В 2018 году квоты на бесплатное обучение увеличат.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края с 2016 года проводит работу по информированию специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса региона о возможности пройти бесплатное обучение в рамках Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии.

Форму обучения слушатели образовательных программ выбирают самостоятельно. Обучение проводится в очной форме на площадке Государственного университета управления в Москве и в дистанционном формате.

В 2016 году бесплатное обучение прошли 160 специалистов курортной сферы. В течение 2017 года по программам Ростуризма квалификацию повысили около 400 представителей индустрии туризма Краснодарского края. Программа будет действовать и в 2018 году. Краснодарскому краю, как территории, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, увеличили квоты на бесплатное обучение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Для поддержки предприятий в курортной сфере Кубани министерство курортов региона также выделяет гранты и помогает продвигать турпродукты на внутреннем и внешнем рынках

В апреле 2017 года в Краснодаре открыли первую «Школу Агротуризма». Спикерами выступили представители вузов, предприятий-лидеров санаторно-курортного и туристского комплекса края, предприятий, оказывающих финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. В работе школы приняли участие свыше 80 начинающих и уже практикующих предпринимателей.

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