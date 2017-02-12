На Кубани с начала года пожарные спасли 435 человек

По данным МЧС, в Краснодарском крае с начала года пожарные подразделения спасли 435 человек.

Всего с начала года произошло 374 пожара. В них погиб 31 человек. Травмы различной степени тяжести получили 33 человека.

Основными причинами пожаров стали нарушение правил эксплуатации электрооборудования (более 32%), неосторожное обращение с огнем (около 24%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (около 22%).

Согласно статистике, 73% всех возгораний произошло в жилом секторе: в частных домах и квартирах. Каждый десятый пожар (38 возгораний) произошел по вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате этих возгораний погибло девять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 01 — единый телефон спасения, 101 — с мобильных телефонов. 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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