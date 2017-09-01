На Кубани с начала года продажи новых легковых автомобилей выросли на 10,6%

Они составили 27,7 тыс. штук. Регион занял шестое место по продажам машин в стране.

Доля края в российском рынке составила 3,6%. С начала года Кубань потеряла три позиции — по итогам 2016 года край занимал третье место с долей 5%.

В рейтинге традиционно лидируют Москва и Московская область, на долю которых приходится около четверти российского рынка — 23,2%.

По итогам семи месяцев нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 767,1 тыс. единиц, показав рост на 13,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба «Автостата».

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