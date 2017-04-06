На Кубани с начала года раскрыли четыре связанных с ИГИЛ преступления

В Краснодарском крае в 2017 году правоохранители выявили четыре преступления, связанных с запрещенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ, а также прохождением обучения в террористических центрах в Сирии.

В частности, предотвращен выезд двоих граждан РФ, в том числе одного жителя края, в Сирию для вступления в ряды террористов. Также с начала года на территории Кубани пресечено семь преступлений экстремистской направленности, совершенных молодыми людьми в Интернете.

В отношении троих лиц суды вынесли обвинительные приговоры, 22 лица привлечены к административной ответственности за распространение экстремистских материалов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в феврале суд вынес приговор троим уроженцам Республики Дагестан, которых обвиняли в попытке примкнуть к ИГИЛ.

В феврале сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело в отношении гражданина России, которого заподозрили в покушении на участие в деятельности террористической организации. Он помогал жителям региона выехать в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ.

На Кубани в 2016 году силовики пресекли 50 террористических и экстремистских преступлений.

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