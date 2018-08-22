На Кубани с начала года собрали почти 275 тонн чайного листа

Губернатор Вениамин Кондратьев 22 августа в Сочи посетил одно из ведущих предприятий по изготовлению чая.

Группа компаний «Мацеста чай» осуществляет полный цикл производства — от выращивания чайного листа до фасовки готовой продукции. Глава региона Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель главы региона Андрей Коробка и мэр Сочи Андрей Пахомов осмотрели плантации и цех по переработке сырья, пообщались с работниками предприятия.

Руководитель чаеводческой бригады Любовь Юрченко рассказала, что работает здесь с 1975 года.

«Помню, когда отрасль была на подъеме и те времена, когда мы могли потерять чай. То, что происходит сейчас, можно назвать новым расцветом чаеводства, работа есть круглый год», — отметила она.

Кондратьев подчеркнул, что у направления есть все перспективы для дальнейшего развития.

«Чай является гордостью Краснодарского края и всей России. Есть все перспективы стать всемирно известным, продуктом для широкого экспорта. Уже сейчас поставляем наш черный чай в Японию, к нему проявляют интерес и в европейских странах. При господдержке мы сможем создать настоящую чайную индустрию, потому что на Кубани выращивается действительно качественная, экологически чистая продукция», — сказал губернатор.

Под чайные насаждения на предприятии «Мацеста чай» занято 176 га, здесь также выращивают орех и фрукты. В прошлом году собрали 270 т зеленого чайного листа, получено 67 т продукции. Совместно с японскими специалистами модернизировали линию по производству черного чая и установлено оборудование по производству высококачественного пропаренного зеленого чая Сенча. В мире существует лишь два аналога по производству такого чая — в Японии и Южной Корее.

Также предприятие предлагает услуги в сфере агротуризма. Разработаны экскурсионные маршруты, с начала этого года объекты показа посетили уже около 3,6 тыс. человек.

Всего в крае выращиванием и производством чая занимаются шесть крупных предприятий и несколько субъектов малого предпринимательства. Валовый сбор за последние два года вырос на 60%. В 2017 году собрали 553 т чайного листа, что на 100 т больше, чем в 2016 году. В текущем году уже убрали 274,7 т. Это на 29,2 т больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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