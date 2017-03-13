На Кубани с начала года трудоустроили 12 тыс. человек

В Краснодарском каре уровень регистрируемой безработицы в марте составил 0,7%, что на 0,1% ниже, чем в марте 2016 года. В качестве безработных сегодня официально зарегистрировано 18 тыс. кубанцев.

С начала года через центры занятости населения в крае трудоустроили 12 тыс. человек. В оплачиваемых общественных работах задействованы около 600 человек. За этот период на Кубани провели 138 ярмарок вакансий, которые в поисках работы посетили около 9 тыс. граждан. Мобильные центры занятости выполнили 400 рабочих выездов в отдаленные поселения края и на их базе получили услуги более 16 тыс. кубанцев, консультации специалистов службы занятости населения по телефонам горячей линии получили более 8 тыс. человек.

По данным на март, в краевую службу занятости работодатели заявили о 37,6 тыс. вакантных рабочих мест, из них 29,3 тыс. — предложения для постоянного трудоустройства. В сравнении с началом года число вакансий выросло на 26,2%, или на 7,8 тыс.

Как отметили в региональном министерства труда и социального развития, рост количества предложений о работе связан прежде всего с началом весенне-летнего сезона. В этот период возобновляются работы в сельскохозяйственном и санаторно-курортном секторах, а также растет и обращаемость в службу занятости населения. По данным на 1 марта, через центры занятости населения по всему краю работу искали 32,2 тыс. кубанцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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