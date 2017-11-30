На Кубани с начала года трудоустроили более 170 заключенных

30 ноября в 14:12

В Краснодаре на совещании обсудили проблемы трудоустройства заключенных и оказания господдержки в развитии производственной деятельности исправительных учреждений.

В регионе действует соглашение о взаимодействии и координации деятельности между администрацией края и УФСИН в решении вопросов трудоустройства осужденных. Благодаря поддержке краевой власти в этом году удалось трудоустроить более 170 заключенных, а также помочь в реализации производимой в колониях продукции.

«Занимаясь этой работой, мы преследуем, в первую очередь, не экономический эффект. Хотя он тоже присутствует. Главная цель — социальное влияние. Трудоустройство заключенных — это способ их адаптации, постепенная подготовка к возвращению к трудовой и честной жизни», — сказал вице-губернатор Игорь Галась на встрече с руководителем краевого УФСИН Виктором Пестовым.

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления края, начальники служб УФСИН, занимающиеся вопросами производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных, руководители исправительных учреждений.

Министр экономики Кубани Александр Руппель пояснил, что министерство труда и социального развития организовало и постоянно проводит работу по предоставлению центрами занятости населения в адрес УФСИН информации о наличии вакансий для осужденных.

Учреждения УФСИН России по краю участвуют в выставках-ярмарках. Итогом этой работы в этом году стало заключение договоров с коммерческими организациями и частными лицами на 1,7 млн рублей, а также реализация сувенирной продукции более чем на 100 тыс. рублей.

Пестов поблагодарил представителей краевой администрации за участие в решении вопросов, стоящих перед уголовно-исполнительной системой края. Он высказал ряд предложений по дальнейшему взаимодействию.

Поддержать экономику предприятий учреждений УИС возможно через заключение прямых договоров на поставку выпускаемой ими продукции с бюджетными организациями Кубани — детскими садами, школами, больницами. Законодательство позволяет осуществлять такие поставки без проведения конкурсных процедур.

«Необходимо продолжить существующую практику предоставления государственных субсидий предпринимателям, желающим наладить новые виды производства на территории исправительных учреждений, сделать такую форму поддержки бизнеса, готового работать в колониях, более привлекательной», — пояснил глава краевого УФСИН.

Он добавил, что для учреждений УИС важно развивать не только промышленное, но и сельскохозяйственное производство, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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