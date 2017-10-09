На Кубани с начала года угарным газом отравились 43 человека

Некоторые из них стали жертвами неправильной эксплуатации отопительных приборов.

Температура на улице становится все ниже. Люди начинают использовать всевозможные способы для того, чтобы согреть свое жилище. Спасатели же напоминают: отапливать дома самодельными, поломанными и непроверенными приборами крайне опасно для жизни.

«При эксплуатации газового отопления обязательно проверять тягу, проводить регламентные работы, предусмотренные для того или иного вида отопительного прибора. Необходимо проводить профилактику газово-отопительных приборов специализированными организациями, следить, когда вы включаете первый раз, не оставлять без присмотра», — пояснил заместитель начальника управления ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Евгений Яланский.

Только в прошлом году жертвами неправильной эксплуатации отопительных приборов в Краснодарском крае стали 26 человек.

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