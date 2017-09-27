На Кубани с начала года утонули 198 человек

Официально купальный сезон на Кубани заканчивается 1 октября.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев гибели людей на воде значительно уменьшилось. Всего с начала года в крае утонули 198 человек, в прошлом году — 174. Во время купального сезона на водных объектах края погибли 150 человек, в том числе 13 детей, в прошлом году — 162 человека, из них 17 детей», — рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Борщенко 27 сентября на пресс-конференции.

Он отметил, что основные причины гибели людей в воде — отдых и купание в необорудованных, непредназначенных для этого и запрещенных местах, а также отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых. Семь детей в этом году утонули в присутствии взрослых.

Снизилось число аварий с маломерными судами — с начала года произошло две аварии, в них никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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