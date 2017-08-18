На Кубани с начала года ввод жилья снизился на 6,2%

В январе-июле в Краснодарском крае построили 34,5 тыс. квартир общей площадью 2395,8 тыс. кв. м.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввод жилья снизился на 6,2%.

Из общего объема введенного жилья сданы в эксплуатацию 27,2 тыс. квартир общей площадью 1432,9 тыс. кв. м. Это 91% по отношению к аналогичному показателю за январь-июль 2016 года.

Доля индивидуального жилищного строительства составила 40,2% против 38,4%. Всего индивидуальные пр построили 7,3 тыс. квартир общей площадью 962,9 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

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