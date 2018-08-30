На Кубани с начала года выявили более 6,5 тыс. нарушителей «детского закона»

В Ейске в ночь на 30 августа краевая рейдовая группа выявила подростков из Калуги, которые после 22:00 гуляли без взрослых.

Нарушителей «детского закона» проводили домой. Сотрудники полиции передали детей родителям под расписку.

Соблюдать закон обязаны не только местные жители, но и гости Кубани, отдыхающие на курортах края. Об этом сообщают с помощью плакатов, памяток и оповещений по радио, а также на авто- и железнодорожных вокзалах.

В этом году «детскому закону», принятому впервые на Кубани, а потом и в других регионах страны, исполнилось десять лет. Результатом проведенной работы с 2008 года стало снижение в крае подростковой преступности.

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