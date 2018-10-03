На Кубани с начала года закрыли 14 подпольных алкогольных цехов

В Краснодарском крае изъяли более 1,1 млн л нелегального алкоголя.

Данные озвучили в Геленджике на совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в регионе. Его провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Перед заседанием глава края осмотрел складское помещение для изъятой спиртосодержащей продукции в городе-курорте. Выявленный контрафактный алкоголь хранится здесь до решения суда о конфискации или уничтожении товара. Всего в этом году в Геленджике конфисковали 70 т контрафактной продукции — это на 10 т больше, чем в прошлом году. Кондратьев подчеркнул, что такая динамика свидетельствует о повышении качества проверочных мероприятий в торговых точках.

«Всего с начала года в крае выявлено больше 1 млн 100 тыс. л нелегального алкоголя. Это на 23 тыс. л больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал губернатор.

По его словам, наибольшее количество контрафакта изъяли в Туапсе, Армавире, Успенском районе, Сочи. При этом есть муниципалитеты, где отметка близится к нулю — это Каневской, Приморско-Ахтарский, Усть-Лабинский, Тбилисский, Славянский и Отрадненский районы. В Выселковском и Калининском районах в этом году не выявлено ни одного литра нелегального алкоголя. По словам губернатора, в этом вопросе необходимо усилить работу на местах, организовать совместные внеплановые проверки и рейды.

«Побороть черный рынок алкоголя можно, выступив единым фронтом. Здесь не может быть межведомственной разобщенности. Прежде всего, необходимо закрыть границы региона: в этом году только на Успенском посту ДПС пресекли ввоз в край почти 150 тыс. л нелегального алкоголя. Прошу весь силовой блок также подключиться к работе в этом направлении. При необходимости усилим пост современными техническими средствами досмотра», — отметил Кондратьев.

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский сообщил, что в этом году было закрыто 14 подпольных цехов по изготовлению фальсифицированной продукции. Правоохранители проверяют не только заводы и точки продаж, но и частный сектор. Также рассмотрено на четверть больше уголовных дел. С начала года выявлено более 200 преступлений в этой сфере, материалы направлены в суд, 165 лиц привлечено к уголовной ответственности.

Руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко добавил, что также были вынесены представления на должностных лиц, допустивших нарушение закона. Однако никто из них не понес наказания.

По словам Вениамина Кондратьева, в этом вопросе необходимо разобраться в ручном режиме и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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