На Кубани с начала лета сократилось число ДТП по сравнению с прошлым годом

Ежедневно 65 тыс. машин въезжают в край в разгар курортного сезона.

Цифры озвучили на пресс-конференции в Краснодаре. При таком потоке количество аварий значительно увеличивается. Однако автоинспекторы отмечают, что по сравнению с прошлым сезоном ДТП стало в разы меньше. Во многом благодаря своевременному ремонту дорог — качественному покрытию, разделительным полосам.

К тому, кто все-таки попал в происшествие на трассе, гораздо быстрее приезжают на помощь. Врачи узнают о случившейся аварии спустя всего пару минут.

«У нас есть региональный центр медицины катастроф, туда отправляется информация, и у нас есть общая база по министерству здравоохранения. Все заинтересованные лица, начиная от специалистов, заканчивая министром, получают СМС-сообщения о том, что что-то произошло», — сказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко.

Чаще всего ДТП происходят в населенных пунктах — это 70% всех происшествий. Однако на трассе они значительно серьезнее. Наиболее аварийным участком считается участок от Джубги до Сочи. Там водителей просят быть особенно внимательными.

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