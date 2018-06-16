На Кубани с помощью роботов «Да Винчи» провели более тысячи операций

В преддверии Дня медицинского работника минздрав Кубани подвел итоги работы хирургов с помощью рототизированных систем «Да Винчи».

С применением двух роботов в крае проведено уже более 1 тыс. операций. Система «Да Винчи» — устройство, обеспечивающее трехмерное изображение операционного поля и высокую точность передачи движений онколога-хирурга на манипуляторы робота. С его помощью можно проводить сложнейшие лапароскопические, малоинвазивные операции — то есть делать точечные проколы вместо полосных разрезов, сокращая тем самым время реабилитации и выздоровления пациента, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Во время таких хирургических вмешательств врач управляет действиями робота дистанционно, манипулируя инструментами с помощью джойстика и 3D-изображения на экране с десятикратным увеличением.

«Да Винчи» появился в конце 2014 года в Клиническом онкологическом диспансере № 1 и Краевой клинической больнице № 1. Онкодиспансер № 1 стал первым в России, в чей арсенал поступило такое оборудование.

Применение в практике кубанских хирургов робота способствует и усовершенствованию телемедицины в крае. Роботизированная система осуществляет во время операции связь онкологов-хирургов, находящихся в разных городах и даже странах.

Операция робота-хирурга «Да Винчи» для жителей Кубани бесплатна.

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