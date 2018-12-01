На Кубани с заснеженных дорог эвакуировали 245 человек, в том числе 89 детей

По поручению губернатор Вениамина Кондратьева автомобилистам, попавшим в пробки на востоке края из-за непогоды, продолжают оказывать помощь.

По поручению Вениамина Кондратьева организованы оперативные штабы и пункты обогрева, где оказывается необходимая помощь людям, застрявшим в дорожных пробках из-за непогоды.

Напомним, вчера в результате сильного ветра, снег с полей был нанесен на трассы, что парализовало движение на участках федеральной автодороги «Кавказ».

Наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах в Павловском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире. На девяти участках заторов находилось более 700 автомобилей.

По поручению губернатора главы муниципалитетов организовали оперативные штабы. Ночью и утром на трассах работали спасатели и члены оперативных штабов под непосредственным руководством глав муниципалитетов. Всю операцию курирует вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Как сообщил министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин оперативно были приняты меры для того, чтобы оказать помощь водителям и пассажирам, оказавшимся в пробке.

– В первую очередь было эвакуировано шесть автобусов с детьми. Уже до полуночи они были доставлены в пункты обогрева, организованные в ДК и на заправках Новокубанского и Курганинского районов. Параллельно шла работа по транспортировке рейсовых автобусов. Пострадавших пассажиров нет, – сказал Сергей Капустин.

Для проведения спасательных и эвакуационных работ в местах затора задействована группировка РСЧС общей численностью 482 человека и 224 единицы техники, в том числе от МЧС 103 человек 39 единиц техники. В состав группировки включены снегоходы и автомобили повышенной проходимости.

Для размещения пассажиров развернуты восемь стационарных пунктов временного размещения, в которых в настоящее время расположены порядка 245 человек, в том числе 89 детей. Также организована работа пяти мобильных пунктов обогрева. Водителям большегрузов подвозилось горячее питание, велось информирование по каналам радиосвязи.

– Расчищать дороги от снега в течение ночи мешал сильный ветер, достигавший 25 м/с. Он утих только сегодня утром. Это позволило дорожным службам ускорить процесс расчистки трасс. До конца дня основные работы планируется завершить, – заключил Сергей Капустин.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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