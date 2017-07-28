На Кубани самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в реку

Инцидент произошел 27 июля в Красноармейском районе. Два пилота получили небольшие травмы.

По версии следствия, около 20:15 самолет Ан-2, выполняя сельхозработы между станицей Полтавской и хутором Телегин, осуществил жесткую посадку в реку Ангелинский Ерик. За штурвалом находили два пилота. Они получили небольшие повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Проводится доследственная проверка. На место происшествия была направлена следственная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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