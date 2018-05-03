На Кубани сдача жилья без договоров может обернуться уголовной статьей

Об этом предупредила Антитеррористическая комиссия Краснодарского края.

В комиссии напомнили, что на территории региона и в России в целом сохраняются террористические угрозы.

Материалы расследуемых уголовных дел по статьям террористической направленности свидетельствуют о том, что члены международных террористических организаций, проникающие в РФ, в большинстве случаев снимают жилье внаем без оформления соответствующих договоров найма и выполнения правоохранительными органами проверочных и регистрационных действий.

Хозяевам квартир и домов, которые не соблюдают требования законодательства при сдаче жилья в аренду, грозит не только административная ответственность за неуплату налогов и нарушение правил регистрации российских и иностранных граждан по месту пребывания, но и уголовная — в случае, если арендаторов признают причастными к террористической деятельности. Так, сдающих жилье граждан могут привлечь за пособничество в совершении преступлений по ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.

Антитеррористическая комиссия призывает сдавать жилье с соблюдением всех требований законодательства. Бдительность необходимо проявлять и соседям. При выявлении подозрительных лиц следует обращаться в полицию.

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